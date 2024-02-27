Заявление Макрона взволновало всю Европу.

После слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем, заявления сделали представители Чехии и Польши. Премьер-министры этих стран заявили, что они не рассматривают возможность отправки войск на Украину.

"Я убежден, что мы должны развивать те пути поддержки, которые мы начали после российской агрессии. Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути", - цитирует премьера Чехии Петра Фиалу издание Reuters.

Премьер Польши Дональд Туск добавил: "Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины. Я думаю, что сегодня не стоит рассуждать о том, возникнут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию".

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Отправка войск НАТО в Украину - главные новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей с Макроном в Париже заявил, что некоторые члены НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат на Украину. По его словам, єто приведет к эскалации конфликта.

Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не планируют отправлять войска на Украину и что НАТО также не планирует отправлять войска на Украину.

При этом президент Франции заявил, что что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем. Эту идею поддержал также премьер-министр страны Габриэль Атталь.

В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка войск в Украину сейчас не актуальна. При этом он подчеркнул, что каждая страна имеет право обсуждать собственные решения по размещению войск за пределами своих границ.

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