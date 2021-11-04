Вручение высшей награды Франции состоялось во французском винодельческом регионе Бургундия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон присвоил врио канцлера Германии Ангеле Меркель звание кавалера ордена Почетного легиона.

Вручение высшей награды Франции состоялось во французском винодельческом регионе Бургундия.

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"Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы", - заявил Макрон в речи по случаю награждения Ангелы Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона, передают "РИА Новости".

Президент Франции подчеркнул, что Ангела Меркель, находясь на посту канцлера, содействовала сохранению единства Европы, "несмотря на все потрясения".

Что такое Орден Почетного легиона

Орден Почетного легиона был учрежден во Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Он присваивается военным и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед страной в мирное и военное время, также может присуждаться гражданам других государств.

Выборы в Германии

Выборы в Бундестаг Германии состоялись 26 сентября. По их итогам впервые за 16 лет без Ангелы Меркель будет сформировано новое правительство. На данный момент партии обсуждают возможности для формирования коалиции.

Автор: Ирина Погорелая