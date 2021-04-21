Погибшей девушке было всего 16 лет.

В американском городе Колумбус приехавший на вызов полицейский выстрелил в 16-летнюю темнокожую девушку Макайю Брайант. Девушка погибла на месте.

Погибшая была приемным ребенком в семье Брайантов. Она вела страницы в ТикТок и Фейсбук. В своих соцсетях она публиковала видео о создании причесок. По словам приемной матери, Макайа была прилежной ученицей в школе и имела хорошую успеваемость.

Что известно об инциденте

Происшествие случилось 21 апреля. Полицейский приехал в дом Брайантов на вызов о нападении с ножом. По словам тети погибшей, её племянница поссорилась с кем-то из жильцов дома и взяла в руки нож, чтобы защитить себя.

После прибытия полицейский потребовал Макайю лечь, но она не реагировала. Нагрудная камера зафиксировала момент смертельного выстрела в подростка.

После убийства девушки полиция Колумбия провела срочную конференцию.

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Автор: Екатерина Пулатова