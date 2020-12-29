Мадуро обвинил во всем президента Колумбии / фото REUTERS
Колумбия намеревается напасть на Венесуэлу.
Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны (президента Колумбии – ред.) Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», - отметил политик.
Напомним, в мае Мадуро обвинил Колумбию в попытке вторжения в страну. Тогда якобы у венесуэльских берегов были обнаружены три катера ВМС Колумбии с оружием на борту.
Революция в Венесуэле:
- В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых действующий президент Николас Мадуро одержал победу, однако парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.
- В январе 2019 года в Каракасе прошел многотысячный митинг против Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. Также о поддержке Гуайдо, кроме США, заявили Франция, Великобритания, Испания, Дания, Австрия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. В то же время, Мадуро поддерживают Куба, Боливия, Турция, Россия и Мексика. Украина также выразила свою позицию относительно политического кризиса в Венесуэле.
- В ответ на решение Трампа Мадуро объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Мадуро также отверг ультиматум ряда европейских стран.
- Ситуация в Венесуэле обострилась в конце апреля, когда Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению режима президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия перешла на его сторону. В тот же день в Венесуэле прошли массовые протесты. В результате столкновений с полицией пострадали более 50 человек.
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