По словам Мадуро, Колумбия намеревается вторгнуться в Венесуэлу в ближайшие дни.

Колумбия намеревается напасть на Венесуэлу.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны (президента Колумбии – ред.) Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года», - отметил политик.

Напомним, в мае Мадуро обвинил Колумбию в попытке вторжения в страну. Тогда якобы у венесуэльских берегов были обнаружены три катера ВМС Колумбии с оружием на борту.

Революция в Венесуэле:

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых действующий президент Николас Мадуро одержал победу, однако парламент признал переизбрание Мадуро на пост главы государства неконституционным.

В январе 2019 года в Каракасе прошел многотысячный митинг против Мадуро. Во время него глава парламента Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо новым временным президентом. Также о поддержке Гуайдо, кроме США, заявили Франция, Великобритания, Испания, Дания, Австрия, Швеция, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор и Израиль. В то же время, Мадуро поддерживают Куба, Боливия, Турция, Россия и Мексика. Украина также выразила свою позицию относительно политического кризиса в Венесуэле.

В ответ на решение Трампа Мадуро объявил о расторжении дипломатических отношений с США. Мадуро также отверг ультиматум ряда европейских стран.

Ситуация в Венесуэле обострилась в конце апреля, когда Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению режима президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия перешла на его сторону. В тот же день в Венесуэле прошли массовые протесты. В результате столкновений с полицией пострадали более 50 человек.

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Автор: УНИАН