Диктатор хочет, чтобы Запад дал ему гарантии по меморандуму, который Беларусь не подписывала.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, предусмотренные Будапештским меморандумом. Данное заявление диктатор сделал во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, пишет Белта.

"Западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!" – возмутился Лукашенко.

По его словам, Владимир Путин с этой позицией согласен. Поэтому белорусский диктатор, как он сам утверждает, уже предложил Кремлю "проревизировать" все договоры и соглашения Беларуси и России и подписать дополнительные документы, "чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси".

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"В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что визит Шойгу в Минск состоялся именно в контексте дальнейшей проработки этих договоренностей.

Россия разместит ядерное оружие в Беларуси

Беларусь, как Украина и Казахстан, вместе с независимостью получила солидный ядерный арсенал, от которого решила отказаться добровольно. Однако в отличие от Украины, Беларусь и Казахстан не были участниками Будапештского меморандума, поэтому никаких гарантий по нему Минск и Астана не получали.

В конце марта этого года Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси свое ядерное оружие. Ракетные комплексы, способные запускать ракеты, уже переданы, а летом закончат постройку склада для ядерного оружия в Беларуси.

Сначала были разговоры о том, что ядерное оружие разместят поближе к польской границе, но позднее беларуские военные заявили, что в этом нет необходимости. Ядерное оружие может быть размещено в любой точке страны.

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