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"Не вижу себя в роли посредника": Меркель заявила, что Лукашенко отказался с ней говорить

21:08, 19 августа 2020
Мир
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Меркель предупредила Путина, что военное вторжение в Беларусь "усложнит" дела / фото REUTERS

Как сообщает Reuters, об этом Меркель сказала после встречи с лидерами стран Европейского Союза.

"Я сейчас не вижу для себя роли в качестве посредника, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я жалею. С нашей стороны, мы все сделаем для продвижения национального диалога", - заявила она.

Меркель отметила, что предупредила Президента Российской Федерации Владимира Путина, что военное вторжение "усложнит" дела.

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Автор: Виталий Саенко

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