"Не вижу себя в роли посредника": Меркель заявила, что Лукашенко отказался с ней говорить
21:08, 19 августа 2020Мир
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Канцлер ФРГ отметила, что "на данный момент не видит для себя роли как посредника" по урегулированию ситуации в Беларуси.
Меркель предупредила Путина, что военное вторжение в Беларусь "усложнит" дела / фото REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался с ней говорить по телефону.
Как сообщает Reuters, об этом Меркель сказала после встречи с лидерами стран Европейского Союза.
"Я сейчас не вижу для себя роли в качестве посредника, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я жалею. С нашей стороны, мы все сделаем для продвижения национального диалога", - заявила она.
Меркель отметила, что предупредила Президента Российской Федерации Владимира Путина, что военное вторжение "усложнит" дела.
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Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет.
- 19 августа, ОМОН разогнал рабочих, которые собрались на проходной Минского тракторного завода.
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