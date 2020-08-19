"Не вижу себя в роли посредника": Меркель заявила, что Лукашенко отказался с ней говорить

Канцлер ФРГ отметила, что "на данный момент не видит для себя роли как посредника" по урегулированию ситуации в Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался с ней говорить по телефону.

Как сообщает Reuters, об этом Меркель сказала после встречи с лидерами стран Европейского Союза.

"Я сейчас не вижу для себя роли в качестве посредника, поскольку Лукашенко отказался говорить со мной, о чем я жалею. С нашей стороны, мы все сделаем для продвижения национального диалога", - заявила она.

Меркель отметила, что предупредила Президента Российской Федерации Владимира Путина, что военное вторжение "усложнит" дела.

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Автор: Виталий Саенко