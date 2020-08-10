Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси - СМИ
После объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси начала протестов действующий глава страны Александр Лукашенко "пропал": он до сих пор не выступил с официальным заявлением.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". О его местонахождении ничего неизвестно, последний раз на публике он появлялся около полудня 9 августа на избирательном участке.
Журналисты "Подъема" пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон оказался выключенным. А последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.
- Ранее появилась информация, что самолет Лукашенко в день выборов в Беларуси якобы отправился в Турцию. Лайнер, предварительно, приземлился в город Бодрум.
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