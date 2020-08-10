Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси - СМИ

Последний раз глава Беларуси появлялся на публике около полудня 9 августа на избирательном участке.

После объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов в Беларуси начала протестов действующий глава страны Александр Лукашенко "пропал": он до сих пор не выступил с официальным заявлением.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". О его местонахождении ничего неизвестно, последний раз на публике он появлялся около полудня 9 августа на избирательном участке.

Журналисты "Подъема" пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон оказался выключенным. А последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.

Ранее появилась информация, что самолет Лукашенко в день выборов в Беларуси якобы отправился в Турцию. Лайнер, предварительно, приземлился в город Бодрум.

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