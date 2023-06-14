О текущих объёмах производства официально не сообщили.

Сопровождая самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко производстве РПУП "Завод точной электромеханики", где собирают боеприпасы, председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус делал особый акцент, что "итоговая сборка снаряда только вручную".

Аргументировал он это якобы "мировой практикой" и что "такая работа требует особой точности".

"Не знаем, какие там мировые практики перенимает Пантус, но абсолютно логично, что никакая ручная сборка никогда не обеспечит ту же повторяемость снарядов, что даёт автоматизация на конвейере - они 100% все будут немного отличаться", - отметили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Кроме того, во время визита, Лукашенко потребовал выйти на производство до 15 тыс. снарядов в год. Речь идёт о 122-мм снарядах для РСЗО "Град". 15 тыс. в год - это 1 250 в месяц и при ручной сборке это звучит, мягко говоря, нереально.

"Почему же? Потому что о текущих объёмах производства официально не сообщили. Но рискнём предположить, что сегодня они производят всего 30-40 в месяц, а это всего лишь один пакет снарядов для РСЗО "Град". Если они хотят выйти на 15 000 в год, то нужно собирать по 42 снаряда в день. Смогут ли такой объём закрыть собирая снаряды руками? Вопрос риторический", - добали там.

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Беларусь начала получать от России тактическое ядерное оружие. Некоторые из передаваемых образцов в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Он сказал, что для примения ядерного оружия "никакого колебания не будет, если только против Беларуси будет агрессия".

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