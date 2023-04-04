Им предъявлено обвинение по статье о теракте.

В Беларуси задержанным по делу о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах может грозить смертная казнь.

Об этом заявил заместитель главы СУ КГБ Беларуси Константин Бычек телеканалу ОНТ. Всего в деле фигурирует около 30 человек. По его словам, задержанным предъявлено обвинение по статье о теракте, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

"В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса РБ все участники организованной группы, независимо от их роли в совершенном преступлении, признаются исполнителями... Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни", - заявил он.

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Взрывы на аэродроме Мачулищи: что известно

Напомним, что 26 февраля на аэродроме в Беларуси прозвучали взрывы. Позже стало известно, что был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Сообщалось, что самолет атаковали беларуские диверсанты, использовав дроны. В сети появилось и видео самой атаки.

Правозащитники сообщили, что после взрывов силовики задержали как минимум шесть человек. Позже стало известно об обысках у людей, которых ранее преследовали по административно-политическим статьям.

Лукашенко заявил, что в подрыве виноваты Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ. По его словам, для атаки "подготовили террориста". "Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт", - сказал Лукашенко.

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