Диктатор приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины".

Александр Лукашенко заявил об отправке "белорусских специалистов" на захваченном российскими террористами ЧАЭС якобы для возобновления подачи электроэнергии.

Слова белорусского диктатора цитирует БЕЛТА.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, видимо, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал Лукашенко.

Также диктатор приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", - заявил белорусский диктатор.

Российская атака на украинские АЭС

24 февраля в результате российского вооруженного нападения все объекты ГСП ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения, взяли под контроль российско-фашистские войска.

9 марта в результате враждебных действий оккупантов была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

На хранилище отработанного ядерного топлива - 1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, европейские страны.

Кроме того, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

В настоящее время там продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Вчера, 9 марта, в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЧАЭС "не критическая". Международное агентство утверждало, что объема охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточно для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

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