Лукашенко обратился к "майданутым" перед выборами: Майданов в Беларуси не будет

Он также призвал не сравнивать Беларусь с Украиной или Арменией.

Бессменный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Майданов» в его стране не будет.

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Как сообщает БЕЛТА, такое заявление он сделал на встрече с председателем КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком.

"Государственная безопасность - основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты. Возможная победа на выборах в августе может принести ему шестой президентский срок подряд.

Подготовка к выборам в Беларуси сопровождается пикетами опозиции и задержанем оппозиционных лидеров.

Так, в беларусском Гродно в пятницу был задержан блогер Сергей Тихановский, который собирал подписи для выдвижения своей жены кандидатом в президенты.

Накануне сообщалось, что в Минске неизвестные похитили оппозиционера Николая Статкевича. Оппозиционер ехал на пикет в поддержку альтернативных участников президентской кампании в Беларуси.

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