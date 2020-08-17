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"Мы с Путиным одного мнения": Лукашенко пригрозил своим противникам "разборками"

15:52, 17 августа 2020
Мир
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Лукашенко пригрозил своим противникам / Иллюстрация REUTERS

Как сообщает "Белта", об этом он заявил в ходе посещения Минского завода колесных тягачей.

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"Они (противники действующей в Беларуси власти, - УНИАН) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил Лукашенко.

Он снова напомнил о якобы поддержке со стороны Кремля.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован

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