"Мы с Путиным одного мнения": Лукашенко пригрозил своим противникам "разборками"

Лукашенко убежден, что людей "отравили" соцсетями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть в республике "никогда не падет" и пригрозил ее противникам "разборками".

Как сообщает "Белта", об этом он заявил в ходе посещения Минского завода колесных тягачей.

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"Они (противники действующей в Беларуси власти, - УНИАН) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - заявил Лукашенко.

Он снова напомнил о якобы поддержке со стороны Кремля.

"Но если сложится момент, что дальше терпеть не нужно… Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - сказал он.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье, 9-го числа.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Позже ЦИК Беларуси заявила о победе Лукашенко.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси, а Европарламент объявил Лукашенко персоной нон грата.

Сегодня Лукашенко, посещая завод в Минске, успел поскандалить с его работниками.

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Автор: Юрий Годован