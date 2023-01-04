Хакеры опубликовали справки с результатами тестов за год, однако в них много нестыковок.

Белорусские хакеры взломали медицинский центр управления делами самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Согласно полученным документам, белорусский лидер мог не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет белорусское издание "Зеркало". Отмечается, что хакеры "Объединенного штаба сопротивления", выложили в открытый доступ более 70 файлов. Ими оказались электронные варианты справок о тестировании на коронавирус на имя президента Беларуси и его сына Николая.

Издание утверждает, что документы подлинные. Каждый файл имеет QR-код, при переходе по которому появляется официальный сайт медцентра управления делами Лукашенко. Открывается такой же документ с возможностью скачать в PDF-формате.

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Справки охватывают период с апреля 2021 до конца декабря 2022 года. Большинство из них были выданы перед встречами Лукашенко с Путиным. До сентября 2021 года делалось по одному тесту, а затем - два и более. Справки на имя сына Лукашенко свидетельствуют о том, что отец брал его с собой на большинство встреч с Путиным, хотя официально это не афишировалось.

Однако анализ документов выявил ряд нестыковок в справках. Так, в результатах тестов Лукашенко встречаются два разных номера паспорта, а в тестах его сына Николая - три, один из которых совпадает с номером паспорта, указанным в справках его отца.

Помимо этого, справки на имя Александра и Николая Лукашенко выдавались в один день и время. Иногда даты тестов менялись, а время взятия анализа и выдачи документа оставалось прежним.

Во многих документах совпадают время тестирования и время выдачи справки, хотя для получения результата требуется время. Также есть справки, в которых дата выдачи справки опережает дату проведения тестирования. "Объединенный штаб сопротивления" предположил, что на самом деле Лукашенко мог не сдавать эти ПЦР-тесты.

Проверки перед встречей с Путиным

С начала пандемии Путин ввел беспрецедентные мероприятия по ограждению себя от возможного заболевания.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам. В результате его посадили за длинный стол с Путиным, что стало поводом для многих шуток в сети.

Представителям Макрона сообщили, что Путина "держат в строгом медицинском пузыре", однако французы отказались идти на такое, поскольку "не могли допустить, чтобы россияне заполучили ДНК президента".

В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц отказался соблюдать все требования РФ касательно теста на коронавирус - немцев не устроило возможное участие россиян в процедуре. В результате переговоры снова устроили в помещении с длинным столом.

Позже журналисты узнали, что уже несколько лет Путин сидит в бункере и почти все встречи с подчиненными проводит по видеосвязи. Тех, с кем он видится вживую, сажают на двухнедельный карантин, а потом, для пущей уверенности, еще и заставляют сдавать анализ кала. В целом карантин обслуживающего персонала Путина со времен пандемии уже обошелся бюджету РФ в 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд.

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