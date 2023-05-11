Сегодня это Наталья Кочанова - абсолютный лоялист диктатора.

В случае смерти диктатора Александра Лукашенко власть в соседней стране должна перейти к председателю верхней палаты парламента Республики Беларусь Наталье Кочановой.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил белорусский политолог и журналист Артем Шрайбман. По его словам, многое будет зависеть от того, удастся ли властной верхушке соседнего государства некоторое время держать в тайне факт смерти Лукашенко, чтобы иметь возможность договориться между собой относительно дальнейших действий.

"Если всем очевидно, что он умирает, скрывать это несколько дней, как в Узбекистане, не получается, то по действующей в Беларуси Конституции, власть переходит к председателю верхней палаты парламента. Эту роль исполняет Наталья Кочанова, абсолютный лоялист Лукашенко, наверное, одна из самых преданных чиновниц, которая обожает Лукашенко. От нее и от сил, которые способны на нее влиять, будет зависеть белорусское будущее", - сказал он.

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Также Шрайбман уверен в том, что в первые дни и часы после смерти Лукашенко Россия будет пытаться навязать свои сценарии относительно дальнейшего будущего Беларуси. Из-за того, что в белорусской верхушке нет людей, которые способны этому давлению противодействовать, стороны очень быстро обретут консенсус.

Что случилось с Лукашенко

Напомним, что во время Парада Победы в Москве 9 мая 2023 года Лукашенко стало плохо. Не было его и на званом обеде Путина, куда российский президент пригласил лидеров стран, участвовавших в военном параде.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил бегство Лукашенко с парада тем, что тот очень и занят.

Как ранее сообщал УНИАН, Лукашенко в Москве вызвали бригаду медиков и отправили его под капельницу. После парада в столице РФ он вернулся домой и даже показался перед своими пропагандистами в центре Минска.

На опубликованных кадрах диктатор, ковыляя, тяжелой походкой дошел до монумента Победы и положил венок. Вместе с Лукашенко были его сыновья, которые следили за каждым движением старого диктатора. Кроме того, политик отказался и от традиционной речи.

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