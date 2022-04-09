Судя по фото, Лукашенко сильно не пострадал.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко получил удар клюшкой по лицу во время сегодняшнего хоккейного матча в Минске.

Об этом передает пролукашенковский Телеграм-канал "Пул Первого", публикуя видео инцидента. Он произошел во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области.

"В кругу вбрасывания шайба была у 01. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу", - говорится в сообщении.

Авторы добавили, что у игрока, который попал клюшкой в диктатора, "все в порядке". Лукашенко по итогам инцидента отделался пластырем на подбородке и щеке.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко стал героем мемов после встречи с президентом страны-агрессора. Его речь в TikTok, Instagram и Facebook, кажется, не высмеял только ленивый.