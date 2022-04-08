Вениславский говорит, что "спецоперация", о которой говорил Лукашенко, вероятно, была проведена в его голове.

В провластной фракции "Слуга народа" опровергли слова белорусского диктатора Александра Лукашенко, который ранее заявлял о проведении в Украине "спецоперации".

Нардеп от СН Федор Вениславский говорит, что "спецоперация, о которой никто не знает, вероятно, была проведена в голове Лукашенко".

"Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано", заявил Вениславский.

Ранее в четверг Лукашенко рассказал, что в Украине якобы арестовали имущество РБ, а с ним - около сотни белорусов. По словам диктатора, для их освобождения была проведена "специальная операция".

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