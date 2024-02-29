Он рассказал о серьезных потерях оккупационной армии.

Российский диктатор Путин не хочет войны с НАТО, поскольку Россия быстро проиграет ее. Такое заявление сделал глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

По его словам, Россия продемонстрировала, что является опасной страной, однако ее нынешнее затруднительное положение ухудшилось из-за усиления Североатлантического Альянса, пишет Insider. Радакин указал, что Путину придется преодолеть огромные трудности, чтобы противостоять войскам НАТО.

Так, чтобы представлять реальную угрозу восточному флангу в течение следующих двух-пяти лет, россиянам надо выйти из тяжелой войны в Украине, восстановить свои танки и бронемашины, а также запасы ракет дальнего радиуса действия и артиллерийских боеприпасов.

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"Неизбежным фактом является то, что любое российское нападение или вторжение против НАТО вызовет ошеломляющий ответ. Боевые военно-воздушные силы НАТО, которые превосходят российские в соотношении 3 к 1, быстро установят превосходство в воздухе. Морские силы НАТО вытеснили бы российский флот в Баренцевом и Балтийском морях, так же, как Украина вытеснила Черноморский флот из Крыма. НАТО имеет в четыре раза больше кораблей и втрое больше подводных лодок, чем Россия", - пояснил он.

Радакин подчеркнул, что Путин провалился во всех стратегических задачах в Украине, а российская армия продемонстрировала свою постоянную неспособность вести боевые действия.

"Ее военно-воздушные силы не смогли получить контроль над воздухом. Ее военно-морской флот потерял 25% своих кораблей в Черном море, которые были потоплены или повреждены страной, которая не имеет флота, а морская торговля Украины возвращается к довоенному уровню. Российская армия потеряла почти 3000 танков, почти 1500 артиллерийских установок и более 5000 боевых бронированных машин", - подчеркнул он.

Война России с НАТО: что известно

Напомним, что российские власти с начала полномасштабной войны угрожают западным странам "эскалацией" и ядерными ударами, если те предоставят ВСУ дальнобойное оружие или отправят на войну свои войска.

В последнее время западные лидеры и военные неоднократно предупреждали, что людям следует готовиться к возможному нападению России в будущем.

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