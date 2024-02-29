Украинское руководство ожидает, что Россия продолжит усилия на полное уничтожение украинского государства.

Если Запад не увеличит поставки боеприпасов Украине, российская армия может получить значительные территориальные успехи на фронте. Такую обеспокоенность выражают украинские чиновники, заявил изданию Bloomberg неназванный собеседник, знакомый с анализом ситуации.

"Внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся все более мрачными, по мере того как украинские силы пытаются сдерживать российские атаки, одновременно распределяя количество снарядов, которые они могут выпустить", - пишет издание.

Захват россиянами Авдеевки и нескольких близлежащих сел должен стать тревожным звонком для союзников Украины, сказал европейский чиновник.

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"Украина может начать проигрывать войну в этом году", - сказал специалист по России и Украине Фонда Карнеги, известный военный аналитик Майкл Кофман.

Согласно оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города, включая Киев и Одессу, сказал Bloomberg неназванный собеседник. В зависимости от результатов нынешней кампании, Россия решит, продолжать ли медленное продвижение или остановиться и накопить ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом, утверждает собеседник, приближенный к украинскому руководству.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о жестких боях с превосходящими силами противника на Авдеевском направлении. Российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжают атаковать украинские позиции. Иногда оккупанты имеют успех на отдельных участках.

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон снова отказался выставлять на рассмотрение американских депутатов законопроект о помощи Украине, поскольку в нем отсутствуют положения о безопасности границ США. Ранее он так же отказывался выставлять на голосование аналогичный законопроект, в котором положения о безопасности границ были.

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