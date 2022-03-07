Они также намерены продолжать оказывать поддержку Украине.

Лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании настроены продолжать давление на Россию.

Как сообщает Белый дом, президент США Джо Байден сегодня пообщался с помощью защищенной видеосвязи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры подтвердили свою настроенность продолжать увеличивать цену для России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину. Они также подчеркнули свою приверженность продолжать оказывать безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине", - отмечается в заявлении.

Также они обсудили свои недавние контакты с украинским и российским президентами.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники сообщает, что администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе.

Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще о запрете импорта не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет".

В понедельник, 7 марта, Байден проведет онлайн-переговоры с лидерами Франции, Германии, Великобритании с целью добиться их поддержки в вопросе запрета на импорт. Германия, крупнейший покупатель российской сырой нефти, выступила против.