22 апреля Россия объявила об отводе своих войск от границ с Украиной.

Лидеры стран-членов Евросоюза соберутся на саммит 25 мая.

Об этом в Twitter сообщил представитель президента Европейского совета Баренд Лейтс.

Читайте также"Наблюдаем очень внимательно": в Пентагоне мониторят отвод войск РФ от границ УкраиныСреди основных вопросов будут обсуждать, в частности, отношения с Россией.

"Во вторник, 25 мая, президент Европейского совета созывает очный саммит ЕП в Брюсселе на тему коронавируса, климата и России", – написал он.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты". По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Автор: Яна Ставская