Он отметил, что его пророссийская позиция изменилась и сейчас он полностью на стороне Украины.

Председатель Партии "Йоббик" Мартон Дьондьоши, которому в 2015 году запретили въезд в Украину из-за поездки в оккупированный Донецк "наблюдателем" на "выборы", извинился перед Украиной за этот визит.

Дьондьоши сказал в разговоре с "Европейской правдой", что это правда, что в 2015 году он был на Донбассе как наблюдатель за выборами. "Да... это требует объяснений... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", – сказал он.

Дьондьоши объяснил, что правительство, которое пришло при Петре Порошенко, ошиблось и сделало чужими этнические меньшинства, которые живут в Украине.

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"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас заявлениями, политически, дипломатически, защищая свое меньшинство в Украине. И это была Россия", - пояснил политик.

"И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не сделал этого, не поехал бы в Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала" - объяснил свое поведение Дьондьоши.

Он заверил, что в настоящее время он полностью на стороне Украины.

"Я делаю это также из-за того, что венгры, представители нашего меньшинства, воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину, они воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской, и они хотят жить в свободной демократической и суверенной Украине", — пояснил политик.

По мнению Дьондьоши, сегодня очень странной выглядит позиция тех венгров, которые не поддерживают Украину в войне, особенно учитывая собственный опыт страны.

Партия"Йоббик"

"Йоббик" - скандальная венгерская националистическая праворадикальная партия, основанная в 2003 году. Официально стоит на позициях консерватизма, патриотизма и христианских ценностей. Критики и обозреватели оценивают политическую силу, как ксенофобскую, антисемитскую и гомофобскую.

Наибольшая популярность партии пришлась на 2010-е годы, когда она стабильно набирала около 20% голосов на парламентских выборах. В то же время в этот же период представители партии попали в ряд скандалов. В частности, они отметились неоднозначными заявлениями относительно статуса венгерского меньшинства в Украине, и даже озвучивали идею автономии Закарпатья, посещали оккупированный Крым и Донбасс.

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