Лидер венгерской партии "Йоббик" приехал в Закарпатье, выступил со скандальными заявлениями

Во время визита лидер "Йоббика" заявил, что в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию".

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер на днях посетил с частным визитом Закарпатья и отметился несколькими неоднозначными заявлениями.

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Об этом сообщает Mukachevo.net. Венгерский политик посетил Береговщину. По словам Шнайдера, туда его пригласили жители села Вары.

Как утверждает издание, во время визита лидер "Йоббика" заявил, что в долгосрочной перспективе "хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию". Это нужно, по его словам, чтобы решать важные вопросы на месте, а не ждать, когда придет очередное решение с Киева.

Шнайдер акцентировал внимание на территориальной автономии Закарпатья, которая, утверждает политик, должна предусматривать также экономическую. Мол, чтобы деньги, заработанные в Закарпатье, оставались в регионе, а не шли в Киев, пишет издание, отмечая, что Закарпатская область по итогам 2017 года на 73% является дотационной, поэтому слова венгерского политика выглядят откровенным популизмом.

Кроме того, венгерский политик пообещал сделать все возможное, чтобы жители села Вары не пострадали от радиации через сброшены там отходы Мужиевского рудника. По мнению жителей, они являются вредными для здоровья и окружающей среды, так как содержат тяжелые металлы. Издание отмечает, что тамошний инвестор уже пообещал вывезти отходы до 15 мая. Радиации из отвалов с Мужиевской горы никогда не фиксировалось.

Томаш Шнайдер избран председателем венгерской оппозиционной партии "Йоббик" в 2018 году.