Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что выдающаяся поэтесса Леся Украинка вдохновляет ее учить украинский язык.

Читайте такжеБудущих чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому: детали и сроки нововведения (видео)Об этом Симмонс сообщила в Twitter.

"Я вспоминаю Лесю Украинку сегодня, в день ее рождения. Кроме своих удивительных даров как писательницы и активистки-феминистки, она владела десятью языками. Я не знаю, что может быть для меня лучшим вдохновением продолжать работать над моим украинским, чем ее пример!" - отметила британский дипломат.

Я згадую сьогодні Лесю Українку в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад! #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 25, 2021

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Сегодня, 25 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки.

В 2021 году юбилей писательницы будет отмечаться на государственном уровне по указу Владимира Зеленского. Министерство культуры, и информационной политики запустило сайт "Леся Украинка: 150 имен", где появится перечень всех мероприятий в честь поэтессы, а также уникальные рисунки и брендинг с Лесей, которые можно будет скачать.

Среди других событий также планируются дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, экспозиции и перформанс, а также представление полного бесцензурного издания произведений Леси Украинки в 14 томах.

Юбилейные мероприятия будут проводиться несколько дней и их можно будет посетить в Украинском доме (ул. Крещатик, 2).

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Автор: Виталий Саенко