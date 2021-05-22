Британская королева совершила второй светский выход после смерти мужа принца Филиппа. Она примерила особый аксессуар, подаренный герцогом.

Королева Британии Елизавета II посетила авианосец HMS Queen Elizabeth, названный в ее честь, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы.

Об этом сообщили на официальных страницах королевской семьи в соцсетях.

"Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

“Three cheers for Her Majesty The Queen”



The ship’s company bid farewell to The Queen as she departs HMS Queen Elizabeth. pic.twitter.com/AGpYeLn9P6 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

Авианосец преодолеет 26 тысяч морских миль за 28 недель от Средиземного до Филиппинского моря.

HMS Queen Elizabeth отправится в поход в субботу во главе крупнейшей авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку, эсминец флота США, фрегат Военно-морского флота Нидерландов и шесть кораблей ВМС Великобритании.

Во время 28-недельного развертывания авианосной группы входят в ее состав корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" в Средиземном море.

The Queen presents the 15 years Long Service and Good Conduct Medal to Petty Officer Matthew Ready on @HMSQNLZ.



Find out more about The Queen's role as Head of the Armed Forces: https://t.co/YDXYx4x8dcpic.twitter.com/wQax78UMVg — The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021

Во время 28-недельного развертывания авианосной группы входящие в ее состав корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем "Шарль де Голль" в Средиземном море.

Напомним, авианосец HMS Queen Elizabeth ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года, боевой готовности корабль достигнет к 2020 году. В отличие от большинства крупных авианосцев, этот корабль не оснащен катапультами и тормозными тросами. Он рассчитан на использование самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки.

Авиакрыло на авианосце будет состоять из новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II.

The Express отметили, что королева поднялась на борт судна через семь лет после того, как она с мужем принцем Филиппом дала название авианосцу.

Образ королевы Елизаветы II и особый аксессуар

Ее Величество предстала в изысканном красном пальто с черным воротничком и пуговицами. Она соединила наряд с темными перчатками, сумкой и лоферами в тон. Также королева примерила яркую шляпку с цветами.

Елизавета II вложила волосы в кудри и дополнила образ любимыми жемчужными аксессуарами – серьгами и бусами.

Особенной была брошь у Ее Величества. Она, выполнена из золота с бриллиантами и рубинами, и является подарком принца Филиппа в 1966 году. Так королева отдала дань мужу.

Королевская семья Британии: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко