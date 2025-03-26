Уже несколько дней российские военкоры истерят о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Белгородскую область РФ, и взяли там под контроль ряд населенных пунктов. Официально Генштаб ВСУ сообщал лишь о том, что Военно-воздушные силы Украины на днях нанесли удар по российскому командно-диспетчерскому пункту Глотово (к западу от города Белгород), "уничтожив средства связи и техническое оборудование". Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков время от времени сообщает о налетах на регион неизвестных БПЛА...

На самом деле все эти события на Белгородщине демонстрируют, что враг до сих пор почему-то считает: линии фронта за российской государственной границей для него нет. Что имеется в виду? Смотрите, когда российские военные размещают тылы, например, на Покровском направлении, то понимают: нужно держать дистанцию, примерно, в 40 километров от передовой линии. Иначе украинцы все там разобьют, ведь будут бить по логистике. Зато на российско-украинской границе, на территории российских приграничных областей, они это предостережение уже почему-то не воспринимают. И сосредотачивают резервы - личный состав, технику, боеприпасы - уже значительно ближе, иногда всего на 10 километров от линии соприкосновения. Это какая-то странная логика, мол, это же уже Россия-матушка, туда украинцы бить не будут.

Как следствие - на границе, в той же Белгородской области, противник накапливает силы и готовится к следующим ударам по Украине.

Мы же, со своей стороны, должны усилить удары по вражеским тылам. Поэтому неудивительно, что появляется информация об уничтожении целого ряда складов боеприпасов, пунктов управления. Наконец, пошли к черту два российских генерала... Россияне должны понимать, что их уничтожат и на российской территории.

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Второй момент: белгородские маневры и боевые действия на этом направлении, по аналогии с Курской операцией Сил обороны Украины, являются превентивным ударом. Он нужен, во-первых, для того, чтобы свежие российские резервы, освободившиеся после частичного ухода украинских военных с Курщины, не оказались на той же Харьковщине. Во-вторых, этот маневр может стать прелюдией к чему-то более серьезному.

Дело в том, что если Россия поверит в возможность быстрого перемирия, хотя это и маловероятно, и решит прекратить операцию на Донбассе, поскольку она безуспешна, на ее завершение нужны будут месяцы. Далее РФ может быстро сыграть и начать создание так называемого санитарного коридора. И Путин уже ранее четко очертил, что этот "коридор" россияне видят на Сумщине или на Харьковщине, или и там, и там.

К сожалению Россия на суше до сих пор удерживает инициативу. А тот, кто удерживает инициативу, обычно и диктует ход боевых действий.

Поэтому Украине в любом случае нужно будет реагировать. А еще лучше - действовать на опережение.

Собственно говоря, группировка противника, которая долгое время сковывалась Силами обороны Украины на Курщине, составляет 70-80 тысяч военнослужащих. Эти подразделения нужно растянуть. Поэтому белгородские маневры этому только будут способствовать.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"