Армия Израиля за последние 24 часа поразила ряд значительных террористических целей и террористов по всему сектору Газа.

Израильская армия объявила о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС.

Читайте такжеСовбез ООН проведет экстренное заседание из-за палестино-израильского конфликтаОб этом говорится в сообщении на странице Армии обороны Израиля в Twitter. "При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки", - говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что в ответ на сотни ракет за последние 24 часа израильская армия поразила ряд значительных террористических целей и террористов по всему сектору Газа. "Это стало нашим самым крупным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим удары по большему количеству террористических целей в Газе", - говорится в сообщении.

"Похоже, наша разведка лучше", - прокомментировали свой успех в армии Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта: как все началось

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек, передает Би-би-си.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

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Автор: Ирина Погорелая