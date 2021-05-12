Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе и запросил поддержки армии.
Читайте такжеМедики в Газе заявили о 26 погибших в результате обстрелов, Израиль – о двухОб этом пишет The Times of Israel.
Он назвал столкновения между еврейским и арабским населением "интифадой израильских арабов".
"В Лоде началась Хрустальная ночь. Я призвал премьер-министра объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендатский час, восстановить порядок", - заявил он.
По его словам, вся работа, которую местные власти проделывали в течение многих лет, пошла насмарку.
"Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля… Это немыслимо. Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", - сказал Ревиво.
Мэр города говорит, что местные жители хотят защитить свои дома, поэтому выходят на улицы с оружием.
#Israel flag taken down & replaced by Palestinian in #Lod#اللدpic.twitter.com/n0lo2a87re— sebastian usher (@sebusher) May 10, 2021
"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа… В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа", - заявил он.
בושה של ממשלה!— יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021
פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy
Биньямин Нетаньяху уже объявил чрезвычайное положение в городе и отправил в Лод погранвойска.
Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon. #Israelpic.twitter.com/nxPfcAh14V— Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021
Amukan para pemuda palestin di Lod. Mereka membakar kenderaan penduduk Zionis, synagoge dan menembak balai polis.— Fakhri (@fakhrifadzli) May 11, 2021
Lod adalah kawasan jajahan Israel sejak 1948. Penduduk majoritinya adalah Arab tetapi diperintah dan ditindas Israel.
Kemarahan berpuluh tahun telah dilepaskan. pic.twitter.com/Da3SVdw7wd
Что этому предшествовало
- 11 мая представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.
- Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.
- Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят "очень высокую цену" за атаки на Израиль.
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