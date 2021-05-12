Мэр города заявил о потере контроля над происходящим / фото из соцсетей

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе и запросил поддержки армии.

Читайте такжеМедики в Газе заявили о 26 погибших в результате обстрелов, Израиль – о двухОб этом пишет The Times of Israel.

Он назвал столкновения между еврейским и арабским населением "интифадой израильских арабов".

"В Лоде началась Хрустальная ночь. Я призвал премьер-министра объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендатский час, восстановить порядок", - заявил он.

По его словам, вся работа, которую местные власти проделывали в течение многих лет, пошла насмарку. 

"Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля… Это немыслимо. Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", - сказал Ревиво.

Мэр города говорит, что местные жители хотят защитить свои дома, поэтому выходят на улицы с оружием.

"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа… В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа", - заявил он.

Биньямин Нетаньяху уже объявил чрезвычайное положение в городе и отправил в Лод погранвойска.

Что этому предшествовало 

  • 11 мая представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.
  • Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.
  • Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят "очень высокую цену" за атаки на Израиль.

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Автор: Людмила Жерновская