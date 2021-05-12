На улицах происходят столкновения между еврейским и арабским населением.

Мэр израильского города Лод Яир Ревиво попросил премьер-министра объявить чрезвычайное положение в городе и запросил поддержки армии.

Читайте такжеМедики в Газе заявили о 26 погибших в результате обстрелов, Израиль – о двухОб этом пишет The Times of Israel.

Он назвал столкновения между еврейским и арабским населением "интифадой израильских арабов".

"В Лоде началась Хрустальная ночь. Я призвал премьер-министра объявить чрезвычайное положение, ввести армию обороны Израиля, ввести комендатский час, восстановить порядок", - заявил он.

По его словам, вся работа, которую местные власти проделывали в течение многих лет, пошла насмарку.

"Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля… Это немыслимо. Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", - сказал Ревиво.

Мэр города говорит, что местные жители хотят защитить свои дома, поэтому выходят на улицы с оружием.

"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа… В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из сектора Газа", - заявил он.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Биньямин Нетаньяху уже объявил чрезвычайное положение в городе и отправил в Лод погранвойска.

Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon. #Israelpic.twitter.com/nxPfcAh14V — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

Amukan para pemuda palestin di Lod. Mereka membakar kenderaan penduduk Zionis, synagoge dan menembak balai polis.



Lod adalah kawasan jajahan Israel sejak 1948. Penduduk majoritinya adalah Arab tetapi diperintah dan ditindas Israel.



Kemarahan berpuluh tahun telah dilepaskan. pic.twitter.com/Da3SVdw7wd — Fakhri (@fakhrifadzli) May 11, 2021

Что этому предшествовало

11 мая представители ХАМАСа заявили, что в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

Обстрелу подверглись населенные пункты в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят "очень высокую цену" за атаки на Израиль.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская