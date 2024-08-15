'Крепкая выпивка и решимость горстки людей': WSJ раскрыл, как украинцы взорвали 'Северные потоки'

Операция не оставила после себя ни одного бумажного следа, поэтому о причастности официальной власти можно только догадываться.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва "Северных потоков" весной 2022 года, но потом пытался отменить операцию.

Как пишет The Wall Street Journal, "это была удивительная схема, которая могла возникнуть только в баре перед закрытием". Все началось в мае 2022 года. Несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собрались, чтобы отметить чрезвычайный успех своей страны в сдерживании российского вторжения. Один из присутствующих, взбодренный алкоголем и патриотическим запалом, предложил следующий радикальный шаг: разрушить "Северный поток".

В ночь на 26 сентября скандинавские сейсмологи уловили сигналы, которые указывали на подводное землетрясение или извержение вулкана за сотни миль вблизи датского острова Борнхольм. Они были вызваны тремя мощными взрывами и крупнейшим зарегистрированным выбросом природного газа, эквивалентным годовым выбросам CO2 в Дании.

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Издание отмечает, что подрыв "Северных потоков" - это один из самых смелых актов саботажа в современной истории". Ходили слухи, что к этому причастно ЦРУ, или и сам Путин. WSJ узнал резонансные детали операции.

След Зеленского и Залужного

Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов, по словам людей, которые в ней участвовали. Речь идет о небольшой арендованной яхте с экипажем из шести человек, в том числе обученных гражданских водолазов. На борту была женщина, чтобы создать иллюзию дружеского круиза.

"Я всегда смеюсь, когда читаю спекуляции в СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это было результатом ночи с крепкой выпивкой и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать жизнью за свою страну", - сказал один из офицеров, участвовавших в заговоре.

Зеленский сначала одобрил план, по словам одного офицера, участвовавшего в операции, и трех людей, знакомых с ней. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило украинского президента отменить все, он приказал остановить операцию. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не выполнил этого приказа и решил реализовать планы.

Четыре высокопоставленных чиновника по вопросам обороны и безопасности Украины, которые либо участвовали в заговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем, заявили, что трубопроводы были законной мишенью в оборонительной войне Украины против России.

Подрывы расследует полиция Германии. Следователи за два года обнаружили много доказательств: электронную почту, мобильные и спутниковые телефоны, отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой диверсионной группы. Расследование не связывает Зеленского с тайной операцией.

Зато генерал Залужный, ныне посол Украины в Соединенном Королевстве, заявил изданию, что ему ничего не известно ни о какой такой операции, и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены выполнять зарубежные миссии, и поэтому он не будет привлечен.

Высокопоставленный чиновник СБУ также отрицает причастность своего правительства к диверсии и заявил, что Зеленский, в частности, "не одобрял осуществление любых подобных действий на территории третьих стран и не издавал соответствующих приказов".

Путин публично обвинил США в нападениях. Российский дипломат в Берлине повторил это утверждение и сказал, что результаты немецкого расследования являются "сказками, достойными братьев Гримм".

В июне прокуратура Германии тихо выдала первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его якобы причастность к этому делу. Сейчас немецкое расследование сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде, говорят источники.

Эти выводы могут ухудшить отношения между Киевом и Берлином. Некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы не замечать доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку продолжения военной помощи Киеву.

"Атака такого масштаба является достаточной причиной для активации положения о коллективной обороне НАТО, но наша критическая инфраструктура была подорвана страной, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных", - сказал высокопоставленный немецкий чиновник.

После соглашения в мае 2022 года между бизнесменами и военными было договорено, что первые будут финансировать и помогать в реализации проекта. Куратором миссии был действующий генерал с опытом проведения специальных операций. Он подчинялся непосредственно Залужному. Один из участников назвал миссию "государственно-частным партнерством".

Через несколько дней Зеленский одобрил план. Все договоренности были сделаны устно, не оставляя никакого бумажного следа, говорят источники.

Но в следующем месяце нидерландская военная разведка MIVD узнала о сговоре и предупредила ЦРУ, по словам нескольких источников. Официальные лица США немедленно проинформировали Германию.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекращения операции. Украинский президент приказал Залижному отменить все планы, но генерал проигнорировал приказ, его команда изменила первоначальный план.

Реализация плана

Генерал, который командовал операцией, привлек к координации атаки нескольких лучших офицеров специальных операций Украины, которые имеют опыт организации тайных миссий высокого риска против России.

Одним из них был полковник СБУ Роман Червинский. Сейчас его судят в Украине по не связанным обвинениям. В июле его выпустили под залог после более чем года пребывания под стражей, но он отказался комментировать дело Nord Stream, заявив, что не уполномочен говорить об этом.

В следующем интервью он сказал, что диверсия имела два положительных последствия для Украины:

помогла ослабить давление России на европейские страны, которые поддерживают Киев;

оставила Москве только один главный путь для транспортировки газа в Европу - трубопроводы, проходящие через Украину.

Червинский и диверсионная группа сначала изучали более старый, детально разработанный план подрыва трубопровода, разработанный украинской разведкой и западными экспертами в 2014 году.

Отбросив эту идею из-за ее стоимости и сложности, планировщики остановились на использовании небольшой парусной лодки и команды из шести человек - сочетание опытных солдат и гражданских лиц с опытом мореплавания.

В сентябре 2022 года заговорщики арендовали прогулочную яхту под названием "Андромеда" в городе Росток с помощью польского туристического агентства, которое украинская разведка создала как прикрытие для финансовых операций почти десять лет назад, говорят осведомленные источники.

Один член экипажа был опытным капитаном, а четверо были опытными глубоководными дайверами. В состав экипажа входили гражданские лица, одна из которых была женщина лет 30, которая частно училась дайвингу. Ее подобрали за навыки, а также для того, чтобы придать больше правдоподобия маскировке экипажа под друзей во время отпуска.

По словам двух украинцев, знакомых с сюжетом, капитан взял короткий отпуск из своего подразделения, которое вело боевые действия на фронте на юго-востоке Украины, его командир об операции не знал.

Вооружившись лишь оборудованием для дайвинга, спутниковой навигацией, портативным гидролокатором и открытыми картами морского дна, на которых показано расположение трубопроводов, команда отправилась в путь. Четверо водолазов работали парами. Работая в кромешной темноте, ледяной воде, они работали с мощным взрывчатым веществом HMX подключенным к детонаторам с таймером. Небольшого количества легкого взрывчатого вещества было бы достаточно, чтобы разорвать трубы высокого давления.

Проведение 20 минут на такой глубине требует около трех часов декомпрессии. Человек должен воздержаться от погружения по крайней мере 24 часа, иначе рискует получить серьезную травму.

Плохая погода заставила экипаж сделать незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн. Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж коротко обсудил, стоит ли прекратить операцию из-за плохой погоды, но шторм вскоре утих.

Очевидцы на других яхтах, пришвартованных в Сандгамне, отмечали, что "Андромеда" была единственной лодкой, на мачте которой подняли маленький украинский флаг.

Энергетический переполох

После атаки, которая вывела из строя три из четырех трубопроводов, цены на энергоносители подскочили. Германия и другие страны пытались национализировать энергетические компании, которые поставляли российский газ, но потерпели крах после уничтожения трубопроводов. Даже сегодня Германия платит около 1 миллиона долларов в день только за аренду плавучих терминалов для сжиженного природного газа или СПГ.

Германия, Дания, Швеция и США направили военные корабли, водолазов, подводные дроны и самолеты для исследования территории вокруг утечки газа.

Зеленский разозлился и вызвал Залужного на совещание, но генерал отмахнулся от его критики. Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи, и ее нельзя было отозвать, поскольку любой контакт с ними мог скомпрометировать операцию.

"Ему (Зеленскому - УНИАН) сказали, что это похоже на торпеду - как только вы стреляете ею по врагу, вы не можете ее остановить, она просто продолжает двигаться, пока не ударит", - сказал старший офицер, знакомый с разговором.

Через несколько дней после нападения внешняя спецслужба Германии получила вторую информацию об украинском заговоре от ЦРУ, которую передала нидерландская разведка MIVD. В отчете было подробное описание атаки, включая тип используемой лодки и возможный маршрут экипажа.

Из-за правил, регулирующих обмен секретными разведданными, немецкой полиции не разрешили ознакомиться с голландским отчетом, но им об этом сообщили представители разведки. Немецкие следователи опросили десятки потенциальных свидетелей, просканировали морское дно вокруг взрывов и проанализировали массу данных, включая цифровую связь, записи путешествий и финансовые операции.

Им один раз повезло. Спеша покинуть Германию, диверсионная группа не помыла "Андромеду", что позволило немецким детективам найти следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК экипажа.

Позже следователи идентифицировали номера их мобильных телефонов и спутниковый телефон Iridium. Эти данные позволили им реконструировать все путешествие лодки. Власти США потребовали от суда получить от Google электронные адреса, которые украинский бизнесмен использовал для аренды судна, и передали их немцам. Этот украинский бизнесмен с середины мая 2022 года связывался с рядом фирм по аренде лодок в Швеции и Германии.

Затем следователи проанализировали весь трафик мобильной связи в районах, где находилась лодка, перебирая тысячи соединений, чтобы получить соответствующие данные.

В какой-то момент следователям было трудно обеспечить сотрудничество польских властей, несмотря на то, что диверсанты использовали Польшу частично как материально-техническую базу и остановились в польском порту Колобжег.

Представитель порта, который заподозрил экипаж яхты, обратился в полицию. Пограничники Польши проверили идентификацию экипажа, который предъявил паспорта стран-членов Европейского Союза. Им разрешили продолжить плавание на север, где они заложили оставшуюся взрывчатку.

Весь порт охвачен интенсивным видеонаблюдением, но польские чиновники сначала отказались предоставить записи камер видеонаблюдения порта. В этом году они сообщили немецким коллегам, что кадры регулярно уничтожали, поэтому их просто не существует.

Последние выводы следователей

До ноября 2022 года немецкие следователи считали, что за взрывом стоят украинцы. В начале этого года Зеленский отстранил Залужного с военной должности. Залужный стал послом в Британии, что дает ему иммунитет от судебного преследования.

В июне немецкие официальные лица выдали конфиденциальный ордер на арест украинского гражданина, который, как считают немцы, был одним из членов экипажа. По словам людей, знакомых с расследованием, микроавтобус, который в 2022 году перевозил украинскую диверсионную группу из Польши в Германию, был снят немецкой камерой контроля скорости. На фото был мужчина - инструктор по дайвингу, проживающий с семьей под Варшавой.

Власти Польши не выполнили ордер. Считается, что инструктор вернулся в Украину. Неспособность Польши арестовать его является серьезным ударом для немецкого расследования, потому что он и другие подозреваемые теперь будут избегать поездок за пределы Украины. Украина не выдает своих граждан.

Украинские чиновники, которые участвовали в заговоре или знакомы с ним, считают, что было бы невозможно привлечь к суду кого-либо из кураторов операцией, ведь нет никаких доказательств, кроме разговоров между чиновниками, которые, по крайней мере сначала, были согласны взорвать трубопроводы.

"Никто из них не будет давать показания, чтобы не обвинять себя", - сказал один бывший офицер.

Подрыв "Северного потока": последние новости

Как писал УНИАН, накануне немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Мужчина по имени Владимир С., которого разыскивают власти ФРГ, до сих пор жил в Польше и был инструктором по дайвингу. Еще двух граждан Украины, имена которых не называются, также считают подозреваемыми в подрыве газопровода. Вероятно, они участвовали в подрыве как водолазы.

Как выяснилось, польские правоохранители не успели арестовать подозреваемого, поскольку он вернулся в Украину.

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