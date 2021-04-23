У Путина утверждают, что какие-либо перемещения войск РФ "не являются эскалацией".

Перемещение российских войск это не вопрос двусторонних отношений России и США.

Читайте такжеРФ показала возвращение войск с внезапных учений в оккупированном Крыму (видео)Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли способствовать улучшению российско-американских отношений и проведению встречи двух президентов прекращение российских учений и отвод войск в места постоянной дислокации, пишет "Интерфакс".

При этом пресс-секретарь Путина, судя по всему, говорит об оккупированном Крыме, где РФ в частности провела внезапные военные учения, как о территории Российской Федерации.

"Это абсолютно не связанные явления. Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией", - утверждает Песков.

По словам пресс-секретаря, обращение с российскими войсками в данном случае - дело исключительно России.

"Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - заявил Дмитрий Песков.

Российские учения на полигоне "Опук" в Крыму

22 апреля российские военные заявили о проведении межвидовых учений на полигоне "Опук", расположенном в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи, в рамках внезапной проверки боеготовности.

В частности, в район проведения учений выводились корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа.

Также в учениях должны были принять участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, подразделения Воздушно-десантных войск.

Позже стало известно, что с 23 апреля Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации.

Однако независимые эксперты сообщают, что РФ оставляет военную технику 41-й армии на полигоне "Погоново" в Воронежской области.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Россию объяснить причину стягивания большого количества войск к границе Украины.

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Автор: Катерина Комолова