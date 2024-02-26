Там допустили, что российские спецслужбы и их агенты могут готовить операции по похищению и даже убийству своих граждан за рубежом.

После убийства в Испании российского летчика Максима Кузьминова Кремль может начать охотиться на россиян, которые бежали от путинского режима в Германию.

Как пишет BILD, всего с 2022 года политическое убежище в Германии получили 1900 россиян. "Это люди, которые подвержены особому риску из-за деятельности против войны, за демократию и права человека", - сообщило издание. В силовых структурах рассказали изданию, что "акты государственного терроризма" действительно представляют серьезную угрозу. Там допустили, что российские спецслужбы и их агенты могут готовить операции по похищению и даже убийству своих граждан за рубежом.

"Тот, кто выступает против путинского режима, подвергается большой опасности. Некоторые нашли убежище от политических преследований в Германии и мы делаем все возможное, чтобы эти люди были в безопасности", - рассказала изданию глава МВД страны Нэнси Фезер.

Видео дня

Она добавила, что в настоящее время немецкие органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. "Подозрение очевидно: исходя из известных на данный момент обстоятельств, это может быть случаем государственного терроризма. Мы знаем, что разжигатель войны Путин не остановится ни перед чем", - констатировала Фезер.

Убийство Максима Кузьминова

19 февраля стало известно, что в Испании нашли застреленным российского пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал военный вертолет Ми-8 на территорию Украины в рамках спецоперации под кодовым названием "Синица". Впоследствии информацию о смерти Кузьминова подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечалось, что Украина предлагала пилоту остаться в стране, где он был бы защищенн, но он сам решил уехать за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: