Во внешней разведке назвали его предателем.

В Службе внешней разведки Российской Федерации прокомментировали вероятное убийство российского военнослужащего Максима Кузьминова, который прошлым летом перегнал в Украину военный вертолет Ми-8.

Директор российской СВР Сергей Нарышкин назвал передачу вертолета Украине "грязным и страшным преступлением", а самого Кузьминова - "моральным трупом".

"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал он в комментарии пропагандистам.

Что известно о смерти российского пилота Кузьминова:

19 февраля российские СМИ начали писать об убийстве российского пилота Максима Кузьминова. Сообщалось, что тело бывшего военнослужащего РФ нашли в Аликанте.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что Кузьминов действительно мертв, его могли застрелить неизвестные.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что пилоту предлагали остаться в стране, однако он решил уехать в Испанию. Здесь он был бы защищен, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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