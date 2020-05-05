Глава Парижской мечети просит власти разрешить службы в конце Рамадана

По его словам, если на просьбу не отреагируют, это будет проявлением дискриминации, поскольку для мусульман это праздник столь же важен, как Троица для христиан.

Глава Большой мечети Парижа Шемс-Эддин Хафиз требует от правительства сместить анонсированную дату восстановления религиозных служб, чтобы мусульмане имели возможность отпраздновать завершение Рамадана.

В противном случае он собирается судиться с властями из-за дискриминации, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Требование заключается в том, чтобы сместить дату восстановления религиозных служб на 24 мая – конец Рамадана и Праздник разговения, вместо даты, предложенной премьером в проекте, вынесенном на рассмотрение Сената – "раньше" 29 мая, что потенциально позволит христианам Франции проводить службу в храмах на Троицу.

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По его словам, если на просьбу не отреагируют, это будет проявлением дискриминации, поскольку для мусульман это праздник столь же важен, как Троица для христиан.

В таком случае он собирается задействовать "все доступные юридические механизмы для защиты моральных интересов мусульман Франции".

Как сообщал ранее УНИАН, Большая мечеть Парижа является одной из крупнейших мечетей Франции и старейшей из мечетей на материковой территории страны. Ранее министр внутренних дел Франции заявлял, что церкви, мечети, синагоги и храмы не откроются до июня.

Накануне, правительство Франции продлил чрезвычайное положение из-за коронавируса на два месяца в рамках комплекса мер, которые будут предложены парламенту во вторник.

С начала эпидемии, от коронавируса в стране умерли уже 25 201 человек, из них 15 826 - в больницах, 9375 - в социальных и медико-социальных учреждениях, домах преимущественно для пожилых людей. За последние сутки подтверждено 306 летальных случаев - вдвое больше, чем в воскресенье, когда зафиксировали самый низкий показатель с 22 марта.