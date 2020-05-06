CNN: В США убили ученого, который исследовал COVID-19 и был "на грани большого открытия"

Убийца покончил с собой после того, как расстрелял профессора американского университета.

Профессор Питтсбургского университета, который был в шаге "от значительного открытия" об опасном коронавирусе, был застрелен в своей квартире. Его убийца после расправы над ученым совершил самоубийство.

Об этом пишет CNN со ссылкой на полицию и университет. Тело профессора Бинга Лю нашли в его загородном доме с огнестрельными ранами на голове, шее, туловище и конечностях. Об этом журналистам рассказали в департаменте полиции городка Росс, штат Пенсильвания. Следователи считают, что неизвестный второй мужчина, которого нашли мертвым в машине неподалеку, застрелил ученого, а затем совершил самоубийство.

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В полиции считают, что мужчины знали друг друга. По словам детектива сержанта Брайана Холхиппа, ничто не указывает на то, что Бинг Лю стал жертвой расправы из-за своего китайского происхождения. Питтсбургский университет опубликовал заявление, в котором выражает "глубокую печаль из-за трагической смерти Бинга Лю, плодотворного исследователя и уважаемого коллеги".

"Университет выражает свои самые глубокие соболезнования семье Лю, его друзьям и коллегам в эти тяжелые времена", - говорится в заявлении.

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Коллеги ученого с кафедры вычислительной и системной биологии рассказали, что Бинг Лю был на грани очень важного открытия, которое бы объяснило клеточные механизмы в основе коронавируса SARS-CoV-2, а также связанные с ними осложнения. Сотрудники медицинской школы Питтсбургского университета описали своего погибшего коллегу как замечательного исследователя и куратора. Они пообещали завершить его исследования.