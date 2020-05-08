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Коронавирус в Белом доме: зафиксировали второй случай за два дня

23:47, 08 мая 2020
Мир
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В Белом доме зафиксировали еще один случай коронавируса / Фото УНИАН

Данное известие привело к тому, что вылет Пенса с авиабазы "Эндрюс" в штат Айова задержался на час, сообщает CNBC.

По словам репортеров из пресс-пула, которые летели с Пенсами, перед вылетом несколько сотрудников высадили из "борта №2" – специального самолета, предназначенного для вице-президента США.

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Покинуть воздушное судно пришлось тем сотрудникам Белого дома, которые вступали в контакт с заразившимся, и некоторые из них уже сдали анализы. После случившегося Пенс тоже сдал анализы на вирус, получив отрицательный результат.

Издание подчеркивает, что, вопреки всем рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организации здравоохранения, ни Пенс, ни Трамп не носят маски во время общественных мероприятий.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее коронавирусом инфицировался личный помощник Трампа.

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