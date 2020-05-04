New York Times: Метро Нью-Йорка ищет способ открыться на фоне пандемии COVID-19

Администрации метро в мегаполисах по всему миру ломают голову над тем, как возобновить работу и при этом предотвратить распространение коронавируса.

Весь бизнес в Нью-Йорке попросят изменить графики работников, чтобы сократить плотность пассажиров метро в часы пик. Новые отряды охраны будут патрулировать на станциях, сообщая своему руководству о слишком больших толпах на платформах. Эта же охрана будет направлять людей в более свободные вагоны.

Так о подготовке Нью-Йорка к открытию метро пишет New York Times. Яркие отметки будут поощрять пассажиров держаться подальше друг от друга во время ожидания на платформе. Так же поступили транспортные компании в Китае, Сингапуре и Великобритании. В свою очередь, в Нью-Йорке администрация метро пошла на радикальный шаг, отменив работу "подземки" после полуночи. Это правило будет действовать в ближайшем будущем, чтобы можно было провести дезинфекцию вагонов и станций.

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Но это лишь первый шаг для чиновников, которые пытаются разработать стратегию для возобновления работы метро на фоне катастрофической пандемии коронавируса. Местная власть рассуждает, когда позволить бизнесу определенных категорий вернуться к работе. И способность Нью-Йорка восстановить свою экономику зависит от того, смогут ли миллионы пассажиров ежедневно пользоваться общественным транспортом.

Однако, остается открытым даже вопрос о том, смогут ли пассажиры как-то придерживаться социального дистанцирования в транспортной системе, которая была разработана для перевозки толп людей в ограниченном пространстве. Этот вызов испытывает на прочность Metropolitan Transportation Authority - наибольшую транспортную компанию в США, которая пытается вернуться к работе после потери более чем 90% пассажиров и смерти почти 100 работников. Кроме того, тысячи сотрудников заболели из-за коронавируса, который вызвал наибольший финансовый кризис в истории компании.

"Если мы хотим начать реальное экономическое восстановление, нам нужно решить вопрос о том, как сделать общественный транспорт безопасным и позаботиться о том, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", - сказал исполнительный директор Tri-State Transportation Campaign Ник Сифуентис.

"Город загрузнет и остановится без общественного транспорта почти так же, как он остановился из-за пандемии", - добавил он.

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Нью-Йорк, очевидно, не единственный предстал перед этой проблемой. Во времена, когда города по всему миру пытаются перезапустить свои экономики, перевозчики ломают головы над тем, как перевозить пассажиров безопасно. Почти каждый из доступных вариантов включает баланс уступок в вопросах финансов и защиты общественного здоровья.

Если запустить максимальное количество поездов, чтобы сократить накопление толп на платформах и в вагонах, у перевозчиков не будет времени, чтобы должным образом и достаточно часто проводить дезинфекцию. Можно просто ограничить количество пассажиров в каждом вагоне. Но тогда пострадает способность города перевозить большое количество людей, а это нужно для восстановления работы бизнеса.

В Азии и Европе, где некоторые города уже отменили карантин, системы общественного транспорта экспериментируют с различными мерами для поощрения социального дистанцирования включительно с уменьшением количества пассажиров, которым разрешено заходить в автобус. Также перевозчики внедряют системы билетов с ограниченным временем и проверяют температуру пассажиров. В Париже, где более чем 50 станций метро были закрыты из-за карантина, пассажиры обязательно должны носить маски. Кроме того, количество мест в поездах ограничат, когда город отменит карантин. В Лондоне чиновники добавили маркеры на платформах и в вагонах для соблюдения социального дистанцирования.

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Инструменты в распоряжении метрополитена Нью-Йорка тоже ограничены. В отличие от коллег из Китая, где граждане обязаны загружать программы на телефоны, которые будут им диктовать, они достаточно здоровы, чтобы ездить в метро, нью-йоркская власть не имеет полномочий использовать государственную слежку. А любая попытка держать пассажиров подальше друг от друга и лучше дезинфицировать оборудование в системе с 26 линий и 472 станций метро будет дорого стоить перевозчику.