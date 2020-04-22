Washington Post: В США люди начали умирать от коронавируса гораздо раньше, чем считалось

Вскрытия показали, что опасный вирус попал в страну еще в начале февраля.

По меньшей мере двое людей, которые умерли в начале и середине февраля, контактировали с новым коронавирусом. Об этом заявили чиновники системы здравоохранения в Калифорнии. Таким образом, COVID-19 начал распространяться в США и отбирать жизни на несколько недель раньше, чем до этого времени считалось.

Как пишет Washington Post, в образцах тканей, собранных с тел погибших в округе Санта-Клара, штат Калифорния, был обнаружен коронавирус. Одна из жертв скончалась 6 февраля, а другая - 17 февраля. Но до этого времени считалось, что первая смерть от COVID-19 в США произошла 29 февраля в Киркленде, штат Вашингтон.

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Тогда же пригород Сиэтла превратился в горячую точку эпидемии. В марте чиновники в сфере здравоохранения в штате связали две другие смерти за 26 февраля с COVID-19. Но данные о причинах смерти людей в Санта-Клара отбрасывают начало распространения коронавируса в США на несколько недель назад.

"Факт, что смерти от COVID-19 были еще в начале февраля, очень важный. Потому что это означает, что вирус был здесь значительно дольше, чем мы это поняли. Он беспрепятственно распространялся в сообществе какое-то время", - сказал врач и председатель округа Санта-Клара Джефф Смит.

Пока не известно, как именно две первые жертвы заразились. Ведь нет никаких данных о том, что они ездили куда-то за границу. Как объяснила врач Сара Коди, будет проведено дополнительное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

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Причиной, почему первые смерти от коронавируса не удавалось обнаружить вплоть до этого времени, издание называет жесткие ограничения на проведение тестов в феврале, когда пандемия только разгоралась. Обе смерти в Калифорнии произошли тогда, когда Центр контроля и профилактики заболеваний США приказал тестировать только людей с очевидными симптомами и известной историей путешествий. Жертв не проверяли на коронавирус к проведению вскрытий.