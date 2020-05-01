В Колумбии от коронавируса умерла 22-летняя спортсменка
18:14, 01 мая 2020Мир
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Женщина страдала от респираторных осложнений.
Спортсменка умерла от коронавируса / Фото: publinews.gt
22-летняя венесуэльская спортсменка по бадминтону Мишель Мартинес Мачука умерла от коронавируса в Колумбии.
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"Она страдала от респираторных осложнений и умерла в своем доме в колумбийском городе Медельин, где работала в последнее время инструктором", - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает PubliNews.
Мартинес Мачука занимала третье место на Боливарианских играх в 2017 году и на южноамериканских играх в 2018-ом.
Мишель Мартинес Мачука было 22 года / Фото: publinews.gt
Как сообщал ранее УНИАН, в марте в Испании после заражения коронавирусом скончался 21-летний футболист, он находился в группе риска.
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