В Колумбии от коронавируса умерла 22-летняя спортсменка

Женщина страдала от респираторных осложнений.

22-летняя венесуэльская спортсменка по бадминтону Мишель Мартинес Мачука умерла от коронавируса в Колумбии.

Читайте такжеВ Днепре 93-летняя женщина победила COVID-19

"Она страдала от респираторных осложнений и умерла в своем доме в колумбийском городе Медельин, где работала в последнее время инструктором", - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает PubliNews.

Мартинес Мачука занимала третье место на Боливарианских играх в 2017 году и на южноамериканских играх в 2018-ом.

Как сообщал ранее УНИАН, в марте в Испании после заражения коронавирусом скончался 21-летний футболист, он находился в группе риска.

Читайте также: