Литва продлила карантин до начала лета: будут постепенные послабления

Снятие ограничений начнется с 11 мая.

Литовское правительство сегодня продлило карантин до 31 мая включительно, но меры постепенно будут ослаблять. В частности, уточнят порядок ношения масок, разрешат проведение небольших мероприятий и предоставление стоматологических услуг.

Об этом сообщает Delfi.

По информации издания, власти предлагают с 11 мая разрешить приезд в Литву граждан Эстонии и Латвии. Им не придется проводить в изоляции 14 дней. С 15 мая движение на территории стран Балтии будет свободным. После поездки не придется проводить две недели в изоляции. В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнесу или учебе. Им придется провести 14 дней в самоизоляции.

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Также уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия. С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению. Предлагается также разрешить проведение индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены. Это вступит в силу с 18 мая.

Кроме того, с этого же дня разрешат проведение мероприятий с участием до 30 человек на открытом воздухе при условии дистанции в 2 метра. С 30 мая такие мероприятия с участием до 30 человек предлагают разрешить в помещениях.

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С 18 мая в Литве предлагают открыть детские сады и подготовительные группы, разрешить работу стоматологических кабинетов, разрешить посещение пациентов: с разрешения лечащего врача в установленном в больнице порядке. Помимо этого, с 18 мая планируют разрешить работу всех салонов красоты и услуг в этой сфере: солярии, салоны тату и др. "Непременное условие - соблюдение мер безопасности и ограничение количества получателей услуг", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Вильнюсе придумали, как помочь ресторанам быстрее возобновить работу.

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