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В китайском Ухане впервые от начала пандемии коронавируса в школы возвращаются ученики

09:52, 06 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает BBC.

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В частности, впервые от начала пандемии возобновили учение школы в городе Ухань.

За школьные парты возвращаются только ученики старших классов, которые готовятся к предстоящим экзаменам. Все они должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

От начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.

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