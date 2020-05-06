В китайском Ухане впервые от начала пандемии коронавируса в школы возвращаются ученики

Обучение возобновили для учеников старших классов, которые должны сдавать экзамены.

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Китае, возобновляют учебный процесс в школах.

Об этом сообщает BBC.

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В частности, впервые от начала пандемии возобновили учение школы в городе Ухань.

За школьные парты возвращаются только ученики старших классов, которые готовятся к предстоящим экзаменам. Все они должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

От начала пандемии в мире зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Почти 1,2 миллиона пациентов вылечились, более 257 тысяч умерли.