В аэропорту имени Бен-Гуриона специальная комиссия будет рассматривать особые случаи, для которых будет сделано исключение.

В среду, 23 декабря, в 22:00, в Израиле вступит в силу решение о принудительном карантине в гостиницах для израильтян, прилетающих из-за границы.

Читайте также"Пропал хлеб и туалетная бумага": британцы в панике "сметают" продукты в супермаркетах (фоторепортаж)Принятые меры касается граждан Израиля, прилетевших из любой страны мира, пишет newsru.co.il.

В аэропорту имени Бен-Гуриона специальная комиссия будет рассматривать особые случаи, для которых будет сделано исключение.

Например, в гостиницы не будут отправлять несовершеннолетних, которые прибыли в страну одни, пожилых людей, нуждающихся в помощи в быту, и людей с медицинскими проблемами, не позволяющими им жить в гостинице.

Коронавирус в Израиле

Ранее Министерство здравоохранения Израиля объявило, что с 20 декабря будут считаться опасными с эпидемиологической точки зрения все страны мира.

Каждый человек, прилетающий из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин.

20 декабря в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19.

Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали накануне вечером.

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Автор: УНИАН