Британцам будет запрещено выезжать за границу, за исключением поездок по работе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне увеличения количества инфицированных Covid-19 объявил четырехнедельный жесткий карантин.

Новые ограничения начнут действовать с четверга, 5 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

По словам Джонсона, рестораны, пабы и заведения отдыха будут закрыты по крайней мере до 2 декабря, также запрещается работа магазинов, кроме тех, что продают товары первой необходимости.

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Людям приказали по возможности "оставаться дома". При этом гражданам будет разрешено выходить из своих домов для обучения, получения медицинской помощи, для покупки необходимых товаров и для работы, если работать удаленно невозможно.

Джонсон предупредил о запрете на международные поездки, кроме случаев, когда они осуществляются с рабочей целью.

В отличие от первого локдауна, который действовал в стране в марте, школы, колледжи и университеты продолжат работать.

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Автор: УНИАН