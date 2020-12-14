Согласно первоначальным сообщениям, 45 жителей получили положительный результат, хотя телекомпания VRT сообщает, что это число достигло 75, включая 14 сотрудников.

В Бельгии после визита Санта-Клауса у жителей дома престарелых диагностировали коронавирус.

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииОб этом пишет Sky News.

Власти муниципалитета Мол проводят расследование после того, как десятки жителей дома престарелых получили положительный результат на COVID-19 после визита человека в костюме Санта-Клауса.

Мужчина заболел и у него выявили коронавирус. После этого власти начали тестировать жителей дома.

Согласно первоначальным сообщениям, 45 жителей получили положительный результат. Телекомпания VRT сообщает, что это число достигло 75, включая 14 сотрудников.

Мэр муниципалитета Вим Кейерс сказал VRT, что визит был «сделан с наилучшими намерениями, но он не удался».

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Автор: Людмила Жерновская