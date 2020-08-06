В ВОЗ объяснили, что будет с глобальной экономикой после появления вакцины

В организации также прокомментировали российские заявления о разработке собственной вакцины от COVID-19.

Экономическое восстановление в мире может произойти быстрее, если хоть какая-то вакцина от COVID-19 станет доступной всем как товар. Такое мнение высказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Обмен вакцинами или другими инструментами на самом деле помогает миру восстанавливаться вместе. Экономическое восстановление может происходить быстрее, а вред от COVID-19 может быть меньше", - цитирует его слова Reuters.

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При этом он добавил, что "вакцинный национализм" никому не поможет, имея в виду соревнования стран и фармакологических исследователей за первоочередность в доступе к эффективной вакцине. Тедрос также сказал в понедельник, что хоть пандемия коронавируса была самой острой чрезвычайной ситуацией с начала 20-го века, международная гонка в разработке вакцины тоже стала "беспрецедентной".

"Мы должны использовать этот момент, чтобы объединиться в глобальной солидарности для контроля COVID-19", - сказал генеральный секретарь ВОЗ.

"Ни одна страна не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности", - подчеркнул он.

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Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также ответил на вопрос о вакцине, разработанной в России. По его словам, нужно оценить данные об испытаниях, чтобы подтвердить, что она безопасна и эффективна. Он также добавил, что власть должна доказать эффективность вакцины от коронавируса путем проведения традиционных клинических испытаний.

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