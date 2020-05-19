В российском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели почти 500 человек

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России в психоневрологическом интернате Санкт-Петербурга обнаружили 467 случаев COVID-19.

Среди заболевших 411 проживающих в интернате и 56 сотрудников, об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на комитет по социальной политике города.

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33 человека уже выздоровели. Сколько человек умерли, власти города не уточняют, лишь отмечая, что смертность «с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находится в пределах обычных показателей».

Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это третий показатель в стране после Москвы и Московской области.

Как сообщал ранее УНИАН, в России нарушитель самоизоляции убежал от пятерых правоохранителей и покорил сеть. Молодой человек ловко пробежал круг, минуя шестерых правоохранителей, и скрылся в здании обсерватора.

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