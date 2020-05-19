В российском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели почти 500 человек
В России в психоневрологическом интернате Санкт-Петербурга обнаружили 467 случаев COVID-19.
Среди заболевших 411 проживающих в интернате и 56 сотрудников, об этом сообщаю российские СМИ со ссылкой на комитет по социальной политике города.
Читайте такжеВ Китае из-за новой вспышки коронавируса 108 миллионов человек отправили на карантин
33 человека уже выздоровели. Сколько человек умерли, власти города не уточняют, лишь отмечая, что смертность «с учетом состояния здоровья проживающих в подобных учреждениях находится в пределах обычных показателей».
Всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 10 887 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это третий показатель в стране после Москвы и Московской области.
Как сообщал ранее УНИАН, в России нарушитель самоизоляции убежал от пятерых правоохранителей и покорил сеть. Молодой человек ловко пробежал круг, минуя шестерых правоохранителей, и скрылся в здании обсерватора.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире