Те, кто возвращается в Саудовскую Аравию должны уйти на изоляцию на две недели и сдать тест на коронавирус.

Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус начал мутировать: какие страны оказались в зоне рискаОграничение пока будет действовать в течение недели, сообщило МВД королевства. «На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев»,— говорится в заявлении ведомства (опубликовано агентством SPA), передает kommersant. Рейсы, которые уже прибыли, смогут покинуть страну.

Те, кто возвращается в Саудовскую Аравию должны уйти на изоляцию на две недели и сдать тест на коронавирус. Прибывшие в страну в последние три месяца должны сдать тесты на антитела.

Коронавирус в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии выявлено более 360 тыс. заражений коронавирусом. Умерли более 6 тыс. человек, выздоровели — 352 тыс.

Новый вид коронавируса: что известно

Новый вид коронавируса выявили на прошлой неделе в Великобритании. По данным премьера Бориса Джонсона, он может быть заразнее прежнего на 70%. Более 10 стран прекратили авиасообщение с Великобританией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН