Так называемый частичный, или мягкий, локдаун был объявлен в Германии 2 ноября, в конце ноября были введены дополнительные меры.

Карантинные меры в Германии, действующие с начала ноября, продлены до 10 января.

Читайте такжеВ Германии из-за карантина могут уволить 80 тысяч водителей таксиОб этом власти страны объявили после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с главами немецких земель. Ранее предполагалось, что меры будут действовать до 20 декабря.

«Наша цель — снова снизить заболеваемость до менее чем 50 случаев на 100 тыс. жителей. Пока мы очень далеки от этого»,— заявила Меркель.

В Германии будут по-прежнему закрыты рестораны, кафе, спортивные залы, музеи, театры. Школы и детские сады открыты, также открытыми остаются магазины, хотя в них и действуют ограничения по количеству покупателей. Люди могут собираться на улице или дома группами не более пяти человек из двух домохозяйств.

Так называемый частичный, или мягкий, локдаун был объявлен в Германии 2 ноября, в конце ноября были введены дополнительные меры, такие как обязательное ношение масок не только в помещении, но и на улице в местах скопления людей. Меркель и главы земель собираются встретиться 4 января, чтобы обсудить дальнейшие действия по єтому поводу.

Коронавирус в Германии

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Автор: УНИАН