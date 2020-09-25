Авиабилетами, купленными после 14:00 25 сентября, воспользоваться будет невозможно.

На фоне резкого роста новых случаев заражения COVID-19 правительство Израиля ограничило вылет из страны.

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«Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», - говорится в сообщении Министерства транспорта.

Вернуться в страну граждане Израиля смогут и после 25 сентября, передает kommersant.

Коронавирус в Израиле

Накануне, 24 сентября, в стране был вновь введен обязательный двухнедельный карантин для всех жителей, а также ограничено движение общественного транспорта, закрыты синагоги, детские сады.

Сегодня, 25 сентября, в стране выявлены 7,4 тыс. новых случаев заражения, днем ранее - более 11 тыс.

Израиль занимает 25-е место в мире по числу заражений: с начала пандемии в стране выявлены более 215 тыс. заразившихся, умерли 1,4 тыс. человек.

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Автор: УНИАН