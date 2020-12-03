Пандемия COVID-19 может привести к увеличению числа людей, живущих в крайней бедности.

Долгосрочные последствия пандемии могут привести к тому, что число людей, живущих в условиях крайней бедности, к 2030 году превысит один миллиард.

Об этом говорится в исследовании программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), опубликованном в четверг, 3 декабря, передает DW.

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В частности, эксперты сообщают о трех возможных сценариях. В худшем случае количество людей, которые будут жить в условиях крайней бедности, увеличится более чем на 200 миллионов человек к 2030 году и превысит отметку в один миллиард. По базовому сценарию, количество таких людей вырастет на 44 миллиона.

Однако всплеск крайней бедности можно предотвратить, отметили в ПРООН. Позитивный сценарий предполагает, что из нищеты можно вывести 146 миллионов человек благодаря инвестициям в программы социального обеспечения, управления, цифровизацию и борьбу с изменениями климата.

Пандемия является "поворотным пунктом", сказал руководитель ПРООН Ахим Штайнер.

"Решения, которые сейчас принимают лидеры, могут направить мир в очень разные направления", - отметил он.

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Автор: УНИАН