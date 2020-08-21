CNN: Новая Зеландия пыталась истребить коронавирус, почему у нее не получилось?

В полностью закрытой границе страны нашлись щели, через которые коронавирус смог «просочиться».

В середине марта, когда пандемия коронавируса начала охватывать Европу и США, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден предложила своей стране выбор.

С одной стороны можно было позволить коронавирусу распространяться через общины и готовиться к удару. Так сделали другие страны по всему миру. Или же можно было "жестко" закрыть границы, даже если это причинит боль экономике страны, сильно зависимой от туризма. Арден выбрала второй путь, - пишет CNN .

Читайте такжеBloomberg: Принудительная изоляция может быть Единственным способом остановить коронавируса Когда Новая Зеландия зафиксировала лишь 28 случаев заражения коронавирусом, правительство закрыло границы для иностранцев. А когда больных было 102, Арден объявила общенациональный карантин. Фактически она предложила новозеландцам сделку: согласиться на самые жесткие ограничения в мире и за это получить защиту от смертельной болезни, а также от потенциального экономического опустошения.

Одно время казалось, что сделка сработала. Новая Зеландия провела семь недель в карантине, пять из которых были особенно жесткими. Выносить еду и оставлять свой район было запрещено. Но в июне жизнь в стране вернулась к норме. В августе Новая Зеландия отметила 100 дней без всякого заражения. И вот на прошлой неделе все изменилось.

В стране зафиксировали первые за три месяца случаи передачи коронавируса в обществе. Поэтому самый населенный город страны Окленд вернулся в карантин. Парламентские выборы были отложены, а такое в истории Новой Зеландии происходило всего несколько раз. Чиновники признали, что "каким-то образом" вирус пересек границу. По состоянию на четверг в Новой Зеландии было зафиксировано 101 случай заражения. Таким образом, общая цифра случаев коронавируса в стране увеличилась до 1304 инфицированных включая с 22 летальными.

Оппозиционные партии в стране отреагировали яростью. Они начали ставить под сомнение жесткие действия правительства в ответ на пандемию.

"Правительство получило одно единственное задание: держать вирус подальше от общества, чтобы мы могли избежать карантина. Оно провалилось, а мы все платим за это", - сказал лидер правой партии ACT Дэвид Сеймур.

Читайте такжеNature: Какой Пандемия коронавируса будет в 2021 году?В Азиатско-Тихоокеанском регионе другие страны, которые пытались заключить аналогичные сделки с обществом, оказались в похожей ситуации. Например, Австралия тоже быстро и жестко отреагировала на начало пандемии. Но проблемы на границе привели к вспышке коронавируса в штате Виктория. Второй по величине город в стране Мельбурн вернулся под карантин. На его улицах действует комендантский час.

Теперь, когда в Европе люди ездят в отпуска, люди в частях Новой Зеландии и Австралии снова под карантином. Хотя еще не так давно их страны считались образцом в борьбе с пандемией. Это поднимает вопрос, что пошло не так? Обещая безопасность, обрекало ли правительство Арден себя на очевидный провал?

Изначально правительство Новой Зеландии дало понять, что хочет не просто ограничить влияние коронавируса, а полностью истребить его в своей стране. "Уничтожение", которое чиновники в сфере здравоохранения определяли как остановку цепного распространения в пределах страны, было амбициозной целью. И мало стран стремились к этому.

Но Арден и ее правительство настаивали, что это правильный путь, чтобы защитить здоровье как людей, так и экономики. А в апреле Новая Зеландия объявила, что добилась своего и истребила коронавирус. В течение нескольких месяцев в стране не было распространения. Но незадолго до появления новых случаев заражения, чиновники в сфере здравоохранения и эксперты начали предупреждать, что новая вспышка неизбежна.

Читайте такжеThe Guardian: Существует четыре способа покончить с коронавируса Перед тем, как в Новой Зеландии отметили 100 дней без коронавируса, главный комиссар по здравоохранению доктор Эшли Блумфилд посоветовал людям запастись масками.

"Я не думаю, что это слишком просить людей готовиться к потенциальному природному бедствию вроде землетрясения, цунами и прочего. Это означает заботиться о людях. Речь идет о том, чтобы быть готовым", - сказал он.

Для некоторых людей такие призывы чиновника не показались убедительными. Только новозеландцам можно пересекать границу страны. Но они должны после этого провести следующие 14 дней в специальном государственном изоляторе и сдать два теста на коронавирус. Если граница защищена, почему новая вспышка неизбежна?

Проблема в том, что границы не были такими уж защищенными. Власти признали, что работники новозеландской пограничной службы - люди, которые были наиболее уязвимы перед заражением - не сдавали регулярно тесты на коронавирус.

"Я хочу признать, что тестирование персонала на нашей границе было слишком медленным. Очень четкие ожидания министерства не оправдались, решение правительства не выполнялись своевременно и не достаточно решительно. Все это разочаровывает и озадачивает", - сказал министр здравоохранения Крис Хипкинс.

Читайте такжеNewsweek: Грудное молоко может защитить от коронавируса Но даже если бы кто-то из чиновников не допустил ошибки, легко представить сценарий, по которому зараженный человек не был бы вовремя замечен. Фальшивые негативные результаты тестов случаются. Поэтому существует очень небольшой шанс того, что человека с COVID-19 после 14 дней в изоляторе все же отпустили домой.

Ученый Питер Глакмен, бывший премьер-министр Хелен Кларк и бывший исполнительный директор авиакомпании Air New Zealand Роб Файф отметили в совместной статье в июле: "Оглядываясь на контрабандистов за все столетия, пограничный контроль никогда не был надежным".

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Перевод: Лесь Дымань