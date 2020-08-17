Китай составил свои требования для вакцин от коронавируса

Пекин ставит целью получить препарат, который был бы эффективным для 70% населения.

Регулятор Китая по вопросам медикаментов объяснил, при каких условиях в стране одобрят любую вакцину против COVID-19. В частности, потенциальный препарат должен демонстрировать эффективность хотя бы на уровне 50%. А также обеспечивать иммунитет против коронавируса минимум на шесть месяцев.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: 42% украинцев НЕ собираются делать прививку - опрос Об этом пишет Newsweek со ссылкой на документ, выпущенный Китайскими центром оценки медикаментов. В нем также отмечается, что хотя 50% эффективность - это минимальный порог, цель состоит так, чтобы получить препарат, который был бы эффективным для 70% населения. В документе также отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации вакцину с минимальной эффективностью, которая еще не прошла финальную стадию клинических испытаний, тоже могут одобрить.

Описанные стандарты Китая соответствуют рекомендациям ВОЗ и Управления по продовольствию и медикаментам США. В Пекине объяснили, что приняли свой стандарт после рассмотрения советов ВОЗ и консультаций с более чем 50 экспертами и 37 командами ученых. Новости о китайских требованиях появились на фоне начала финальной фазы клинических испытаний четырех вакцин от компаний из Китая. Эти испытания проводятся в ОАЭ, Бразилии, Саудовской Аравии и Индонезии.

Вакцина против коронавируса

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Перевод: Лесь Дымань